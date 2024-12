Weihnachtsreisewelle am Flughafen Hamburg

Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Der Hamburg Airport erwartet in den nächsten zwei Wochen bis zu 42.000 an- und abreisende Passagiere pro Tag.

Die beliebtesten Reisetage sind Freitag und Sonntag in dieser Woche, wenn die Weihnachtsferien im Norden beginnen. An den Weihnachtsfeiertagen selbst wird es etwas ruhiger, bevor der Verkehr zum Jahreswechsel noch einmal anzieht. Wer auf der Suche nach Last-Minute-Geschenken ist, für den ist der Flughafen genau richtig: Die Shops im öffentlichen Bereich haben an allen Tagen geöffnet.

„Kurz vor Weihnachten begrüßen wir vor allem Menschen am Airport, die die Festtage mit ihren Familien in der Heimat verbringen möchten. Neben der üblichen Betriebsamkeit liegt dann ein Hauch von Weihnachten in der Luft – für unser Flughafenteam in den Terminals ist das eine ganz besondere Zeit im Jahr“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport. „Zwischen den Feiertagen wiederum steigen die Norddeutschen in den Flieger, um den Jahreswechsel fernab der eigenen vier Wände zu feiern.“

Sonne oder Schnee – so machen die Norddeutschen jetzt Urlaub

Wenn das Wetter in Norddeutschland so richtig ungemütlich wird, ist Urlaub unter Palmen eine verlockende Alternative – und das gilt auch für die Festtage. Besonders beliebt sind Ganzjahres-Sonnenziele wie die Kanaren, Ägypten oder die Türkei. Und ganz neu Trend: Polarlicht-Reisen in den Norden Europas, zum Beispiel mit Eurowings-Direktflügen nach Tromsö oder in die finnische Weihnachtsmann-Stadt Rovaniemi. Wer es lieber trocken und warm mag, fliegt ab Hamburg Airport in die Ferne, wo jetzt die beste Reisezeit ist. Dazu gehört Dubai – zweimal täglich starten ab Hamburg Flüge in die Stadt am Persischen Golf. Mit Qatar Airways geht es täglich zum Drehkreuz Doha, von wo aus über 170 Destinationen bequem erreichbar sind.

365 Tage im Jahr am Flughafen shoppen

Perfekt für Last-Minute-Geschenke: Wem an einem der Feiertage auffällt, dass er noch Leckereien oder Präsente braucht, der kann am Hamburg Airport vorbeischauen. Alle Flughafen-Shops haben 365 Tage im Jahr geöffnet. Am ersten und zweiten Weihnachtstag, 25. und 26. Dezember, sowie am Neujahrstag laden die Geschäfte im öffentlichen Bereich sowie im Sicherheitsbereich von 10 bis 18 Uhr zum Shoppen ein. Am 24. und 31. Dezember haben die Geschäfte im Sicherheitsbereich für Passagiere von 8 bis 14 Uhr geöffnet, in den Shops im öffentlichen Bereich können alle Besuchenden ab 9 Uhr vorbeischauen. Wer auf den letzten Drücker zu den Feiertagen abheben möchte, der ist im Reisemarkt genau richtig: Die zehn Reisebüros am Flughafen haben an Heiligabend und Silvester von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember 2024 sowie am 1. Januar 2025 bleiben die Reisebüros geschlossen.

Polizei und Zoll informieren: „Sicherheit auf Reisen“

Die Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg bietet mit der Polizei Hamburg und dem Zollamt Hamburg Flughafen am 19. Dezember von 9 bis 15 Uhr eine Infoveranstaltung im Terminal 1, Abflugebene. Themen: Schutz vor Taschen- und Trickdiebstahl, verbotene Gegenstände in Luftfahrzeugen, herrenlose Gepäckstücke, die Beschränkung von Bargeldmitteln sowie Artenschutz-Regelungen auf Reisen.

Flughafen Hamburg