Flughafen Dortmund stellt auf den Winterflugplan um

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Wenn am 27. Oktober die Zeit umgestellt wird, beginnt am Dortmund Airport der Winterflugplan. In der kalten Jahreshälfte bedienen bis Ende März sechs Airlines insgesamt 33 Ziele in 19 Ländern.

Egal, ob Fluggäste den Winter in vollen Zügen genießen oder doch zu wärmeren Destinationen aufbrechen möchten – der Flughafen bietet auch zur Winterzeit vielfältige Urlaubsmöglichkeiten.

Wizz Air stellt Reisenden über die Wintermonate insgesamt 25 Direktziele zur Auswahl. Vom litauischen Vilnius, über Danzig in Polen bis hin zum malerischen Ohrid in Nordmazedonien hält der Flugplan eine breite Destinationsauswahl bereit. Darunter auch einige beliebte Touristenmagnete wie Budapest und Rom, die man im Winter ganz entspannt und ohne Trubel erkunden kann. Wer das kalte Wetter nutzen möchte, kann mit Wizz Air südlich von Sofia zum Witoschagebirge reisen und so Wintersport und Städtetrip miteinander kombinieren. Darüber hinaus locken Krakau und London im Winter mit ihren märchenhaften Weihnachtsmärkten für einen Kurztrip. Beide Ziele sind mehrmals wöchentlich mit Ryanair erreichbar.

Wer noch milde Temperaturen genießen möchte, kann sich aus Dortmund auf nach Spanien oder in die Türkei machen. Die Urlaubsinsel Mallorca kommt auch über die Wintermonate nicht zu kurz. Eurowings bedient die Strecke bis zu neunmal wöchentlich, Ryanair zweimal. Mit SunExpress geht es zu den beliebten Zielen Izmir und Zonguldak. Pegasus hält an der bestehenden Frequenz fest und bietet Reisenden weiterhin die Möglichkeit, täglich nach Istanbul zu reisen. Der große Hubflughafen Istanbul-Sabiha Goekçen bietet außerdem Anschluss an ein umfangreiches weltweites Streckennetz.

In der Wintersaison können sich Reisende zudem auf eine neue Destination freuen. Ab dem 18. Dezember darf der Airport DAN AIR begrüßen. Die rumänische Airline wird wöchentliche Direktflüge von Dortmund nach Bacău anbieten. In der Stadt im Nordosten Rumäniens können Reisende Geschichte, Kultur und traditionelle Spezialitäten erwarten. Auch Wizz Air bringt Mitte Dezember eine weitere Neuerung in den Flugplan. Die ungarische Fluggesellschaft fliegt ab dem 16. Dezember wieder in die moldauische Hauptstadt Chişinău. Die Strecke war bis Anfang 2023 bereits Bestandteil des Flugplans und wird nun mit drei wöchentlichen Abflügen wieder aufgenommen.

