Flughafen heißt DAN AIR in Dortmund willkommen

DAN AIR Airbus A320 Bacău Airport (Foto: Aviation404 Wikipedia)

Der Dortmund Airport freut sich, noch vor Jahresende den erfolgreichen Erstflug der rumänischen Fluggesellschaft DAN AIR zum George Enescu International Airport in Bacău zu verkünden.

Mit dieser neuen Verbindung erweitert der Flughafen sein Streckennetz um ein weiteres Ziel in Rumänien. Vorerst wird die Strecke bis Mitte Januar angeboten, bevor sie ab April, pünktlich zum Sommerflugplan, mit zwei wöchentlichen Abflügen wieder aufgenommen wird.

Anlässlich des Premierenfluges wurde das ankommende Flugzeug nach der Landung am Dortmund Airport mit einer traditionellen Wassertaufe empfangen. „DAN AIR ist eine junge und dynamische Fluggesellschaft, die ambitioniert auf dem europäischen Markt expandiert", wies Ludger van Bebber, Flughafengeschäftsführer, auf die Entwicklung der Airline hin. „Wir freuen uns sehr, als einer der ersten deutschen Flughäfen mit DAN AIR zusammenzuarbeiten und unseren Gästen ein spannendes neues Reiseziel anzubieten."

Auch Matt Ian David, CEO von DAN AIR, zeigt sich erfreut über die Einführung der neuen Strecke: „Dortmund ist nicht nur ein neues Ziel in unserem Streckennetz, sondern auch eine Gelegenheit, die rumänische Gemeinschaft in Deutschland ihren Lieben in der Heimat näherzubringen. Wir wissen, dass Dortmund ein traditionelles Ziel für Menschen aus dieser Region des Landes ist", verkündet er. Weiter führt er aus: „Mit der Einführung dieser Route bekräftigen wir unser Engagement, die Bedürfnisse unserer Passagiere zu erfüllen, indem wir Erreichbarkeit und Komfort anbieten und auf die Nachfrage abgestimmte Frequenzen platzieren. Wir freuen uns, Dortmund näher an die Region Moldau heranzubringen und zur Attraktivität des George Enescu International Airport in Bacău beizutragen."

Für Touristen ist Bacău ein Tor zu den Karpaten, ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren und Skifahren im Winter. Der malerische grüne „Mircea-Cancicov-Park" und die unberührte Natur machen die Region zu einem attraktiven Ziel für Naturliebhaber. Historisch bietet Bacău kulturelle Highlights wie die prächtige „Biserica Precista" und das Kunstmuseum, während die lokale Kultur und Gastronomie, etwa mit traditionellen Spezialitäten wie Sarmale und Mititei, einen einzigartigen Charme versprühen.