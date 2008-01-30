Mil Mi-8 NATO-Bezeichnung HIP

Übersicht über den Mil Mi-8 NATO-Bezeichnung HIP

Der Versuchshelikopter V-8 absolvierte mit einer starken Solowjew Turbine im Juni 1960 seinen Jungfernflug. Erst der zweite Prototyp wurde mit zwei Triebwerken von Isotow ausgerüstet, die für die Serienmaschinen zur Verwendung kamen. Probleme mit dem Vierblatt-Rotor der vom Mil MI-4 übernommen wurde führte zu einer Neuentwicklung eines Fünfblatt-Rotors fortschrittlicher Bauweise. Der Hubschrauber ist konventionell aufgebaut und für 28 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder ausgelegt. Der Mil Mi-8 wurde in vielen Versionen gebaut und ist auch für schlecht Wetterflüge in Instrumentenflugbedingungen ausgelegt. Die Maschine ging 1966 in Serie und wurde in mehr als 50 Länder Exportiert, als 1981 die Fertigung eingestellt wurde hat Mil mehr als 10'000 dieses mannigfaltig bewährten Hubschraubers gebaut.

Mil Mi-8 NATO-Bezeichnung HIP (Foto: Wikipedia)

Technische Daten Mil Mi-8 NATO-Bezeichnung HIP

Hersteller: Mil, Russland

Verwendung: Passagierhubschrauber, Transporthubschrauber

Antrieb: Zwei Wellenturbinen Isotow TV2-117A

Leistung: je 1700 Wellen-PS

Hauptrotor 5 Blätter, Heckrotor 3 Blätter

Besatzung: 3 Mann, 2 Piloten und 1 Bordingenieur

Passagiere: 28

Erstflug: Juni 1960, zweiter Prototyp mit Isotow Turbine 17. September 1962