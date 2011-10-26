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Perus Mi-171Sh Hubschrauber einsatzbereit

26.10.2011 RK
RosboronexportMi171sh_400

Perus Luftwaffe konnte im September 2011 die zweite Lieferung von drei russischen Mi-171Sh Mehrzweckhubschrauber entgegennehmen, alle sechs dieser Hubschrauber wurden jetzt Einsatzbereit gemeldet.

Die peruanischen Luftstreitkräfte haben 2010 bei der russischen Vertriebsorganisation Rosoboronexport sechs Hubschrauber vom Typ Mi-171Sh bestellt, das erste Los konnte im Mai 2011 übernommen werden. Die Mehrzweckhubschrauber werden hauptsächlich als Transportmittel für Spezialeinheiten zur Aufspürung und Bekämpfung von Drogenschmugglern benutzt. Die Mi-171Sh Helikopter werden in Ulan-Ude gebaut. Der Hubschrauber hat eine grosse Heckladerampe und kann bis zu 37 Soldaten aufnehmen und mit unterschiedlichen Waffen ausgerüstet werden.

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