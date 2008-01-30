Mil Mi-26

Mil Mi-26 (Foto: Vladislav Ozereckovsky)

Übersicht über den Mil Mi-26

Unter der Führung von Marat Tischtschenko entwickelte das Konstruktionsbüro von Mil einen neuen Riesenhubschrauber. Die Mil Mi-26 hob am 14. Dezember 1977 zu ihrem Jungfernflug ab. Mit dem neuen Hubschrauber schufen die Russen den grössten Hubschrauber der je Serienmässig produziert wurde. Die Einfachheit der Konstruktion wurde gefordert um ein Arbeitsgerät zu schaffen das unter widrigsten Bedingungen, wie sie in Sibirien herrschen, grosse Transportkapazitäten zur Verfügung stellen kann. Trotz der Einfachheit flossen neuste Technologien in den Hubschrauber ein, so konnte mit einem Titan Rotor mehr als 1000 kg an Gewicht eingespart werden, das Cockpit wurde bereits mit Bildschirmen und einem modernen Navigationssystem ausgerüstet. Die Mil Mi-26 kann bis zu 20 Tonnen Fracht oder maximal 100 Passagiere aufnehmen.

Technische Daten Mil Mi-26

Hersteller: Mil, Russland

Verwendung: Schwerer Transporthubschrauber

Antrieb: Zwei Gasturbinen Lotarew D-136

Leistung: je 11'400 Wellen-PS

Besatzung: 5 Mann

Passagiere: bis zu 100

Erstflug: 15. August 1981