Japan an weiteren F-2 Kampfjets interessiert

Das Verteidigungsministerium Japans erwägt den Kauf von weiteren Mitsubishi F-2 Kampfjets und möchte damit ältere F-4 Phantom Jets ersetzen.

Bei dem F-2 von Mitsubishi Heavy Industries handelt es sich um ein Kampfflugzeug aus japanischer Produktion, das vorzugsweise als Jagd- und Angriffsflugzeug eingesetzt werden kann. Die Konstruktion wurde eng an die F-16C angelehnt und wird durch ein General Electric F110-GE. Damit die Produktionsstrasse weiter laufen kann, möchte das Verteidigungsministerium nun 20 weitere F-2 Jagdbomber bauen lassen und ältere F-4 Phantoms in der Jagdvariante ablösen. Ohne diese Folgebestellung müsste die F-2A Produktion im September 2011 nach rund 63 Maschinen eingestellt werden.