Alexander Schleicher ASW 17

Die ASW 17 ist ein Hochleistungssegelflugzeug in der offenen Klasse. Die ASW 17 absolvierte den Erstflug am 17. Juli 1971. Die ASW 17 ist vollständig in Glasfaser – Kunststoffbauweise hergestellt. Spannweite: 20 m, Länge: 7,55 m, Gleitzahl: 48,5.

Gerhard Waibel konstruierte die ASW 17 als Hochleistungssegelflugzeug in der Offenen Klasse. Das neue Segelflugzeug absolvierte am 17. Juli 1971 seinen Erstflug. Die Maschine wurde vollständig in modernster Glasfaser-Kunststoffbauweise ausgeführt. Das Laufrad kann während dem Flug eingezogen werden um den Luftwiderstand weiter zu verringern. Auf dem relativ dicken Flügel sind Schempp-Hirth-Luftbremsen eingebaut die man nach unten und oben ausfahren kann. Zur Vergrösserung der Flächenbelastung können im Flügel bis zu 100 kg Wasserballast mitgeführt werden. Die Querruder sind als Wölbklappen kombiniert und können das Flügelprofil optimal der jeweiligen Flugsituation anpassen. Mit diesem Hochleistungssegler wurden zahlreiche erste Plätze erflogen und auch Streckenweltrekorde gebrochen. Bis 1977 wurden 52 Flugzeuge gebaut.

ASW 17 (Foto: ASW, Holger Weitzel)

Technische Daten: ASW 17

Hersteller: Alexander Schleicher Flugzeugbau GmbH & Co, Deutschland

Verwendung: Hochleistungssegelflugzeug

Klasse: Offene Klasse

Anzahl Plätze: 1

Erstflug: 17. Juli 1971