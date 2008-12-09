Indien kauft russische Hubschrauber
09.12.2008 RK
Indien wird 80 MI-17V-5 Transporthubschrauber beschaffen. Die Verträge wurden anlässlich des russischen Präsidentenbesuches unterzeichnet.Indien war schon immer ein guter Kunde bei der russischen Rüstungsindustrie. Bei dieser Bestellung über 80 MI-17V-5 handelt es sich um ein Kompensationsgeschäft zwischen den beiden Ländern, das zwischen den Regierungen während des Besuches von Präsident Dimtry A. Medvedev in Indien unterzeichnet wurde. Bei dem MI-17V-5 handelt es sich um einen vielseitigen Mehrzweckhubschrauber, der für militärische wie zivile Transportaufgaben geeignet ist. In Indien werden die MI-17V-5 der Armee zugeführt. Haben Sie die neuste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen? Link: Flieger Wochenschau vom 5. Dezember 2008.