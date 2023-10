Mit Austrian Airlines nach Sevilla

Am Samstag, dem 14. Oktober 2023, und somit rechtzeitig zu den Herbstferien, hob Austrian Airlines zum Erstflug nach Sevilla ab.

Während des Winterflugplans wird die andalusische Hauptstadt jeweils dienstags und samstags von Austrian bedient, im Sommer wird die Verbindung auf drei wöchentliche Flüge erhöht. Austrian Airlines Gäste können somit direkt von Wien aus den Geburtsort des Flamencos erleben. Neben der neuen Destination Sevilla bietet Austrian diesen Winter aber auch noch ein Kontrastprogramm zum Süden: Ab Dezember fliegt Austrian Airlines einmal die Woche zum Sitz des Weihnachtsmannes, in die finnische Stadt Rovaniemi und im Charterprogramm auch in die für Wintersport bekannte Kleinstadt Kittilä.

„Die steigende Nachfrage und das anhaltend hohe Reiseinteresse unserer Gäste sowohl im Sommer als auch im Winter zeigen, dass sie nach Erholung und Sonne das ganze Jahr über suchen. Aus diesem Grund haben wir unseren Winterflugplan gezielt um attraktive touristische Ziele erweitert, um die Reisewünsche unserer Passagiere zu erfüllen. Die neuen Ziele in unserem Winterflugplan sind vielfältig und kontrastreich, um sicherzustellen, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Dadurch können wir unseren Gästen eine breite Palette an Reisezielen anbieten“, betont CCO Michael Trestl.

Neben Flamenco bietet Sevilla aber noch viel mehr: Die Region Andalusien lockt mit zahlreichen touristischen Highlights abseits der Metropolen, darunter Granada, Cordoba und ins benachbarte Gibraltar. Sevilla und Andalusien sind nicht nur kulturell reich und faszinierend, sondern bieten auch die Möglichkeit, dem Winter zu entfliehen und moderate Temperaturen zu genießen. So ist Sevilla auch für die Wintermonate ein sehr attraktiver Urlaubsort.

Die Passagiere des Erstfluges nach Sevilla wurden am Abfluggate am Flughafens Wien mit einer Auswahl an Attraktionen erwartet, während sie an Bord in den Genuss einer exklusiven kulinarischen Überraschung kamen.

