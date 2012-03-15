Gletscherflieger-Treffen in Schlappin

Eine reich bebilderte Reportage in der April-Ausgabe von SkyNews.ch zeigt, wie Schlappin bei Klosters Mitte Februar zu einem regelrechten Winterflugplatz wurde.

Im tief verschneiten Tal haben sich Gletscherpiloten mit rund einem Dutzend Flugzeugen eingefunden. Organisiert wurde der Anlass vom Aero Club Ostschweiz in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gletscherpilotenvereinigung. Sie sorgten dafür, dass die mit Skis ausgerüsteten Flugzeuge, darunter war sogar ein PC-6 Turbo Porter, auf je einer Start- und Landepiste beste Bedingungen vorfanden. Die SkyNews.ch-Reportage zeigt, welche besonderen Herausforderungen der Anflug auf die kurze Schneepiste im engen Tal an die Piloten stellte und welche Geschichte hinter diesem besonderen „Winterflugplatz“ steht.

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