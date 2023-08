Frachter Ankerplatz in Alaska

Anchorage - zu Deutsch Ankerplatz - wird seinem Namen als Zwischenlandeplatz für Frachtflugzeuge auch heute noch mehr als gerecht. An Spitzentagen landen und starten an einem Tag über 100 Frachter auf dem Flughafen in Alaska.

Während die Passagier-Jumbos dank besseren Reichweiten und Flügen über Russland seit über 20 Jahren auf die Tankstopps im Süden von Alaska verzichten, bildet Anchorage nach wie vor den idealen «Ankerplatz» für den Frachtverkehr zwischen Asien und den USA. Pro Woche landen nicht weniger als 500 Widebody-Frachter. Auch die neusten Boeing 747-8F, welche eigentlich über ausreichend Reichweite verfügen würden, landen in Anchorage zum Auftanken und zum Wechseln der Crews. Der Grund: Sie können so die maximal mögliche Zuladung befördern.