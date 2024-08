Tote bei Citation II Startunfall in den USA

Cessan 550 Citation II Unglücksflugzeug (Foto: AviaPix)

Am 20. August 2024 verunfallte beim Startlauf auf dem Stadtflughafen von Odessa im Bundesstaat Texas eine Cessna Citation II, beide Insassen kamen dabei ums Leben.

Das zweistrahlige Flugzeug vom Typ Cessna 550 Citation II startete am Dienstagmorgen um 07:00 Uhr Lokalzeit auf dem Flugplatz Odessa-Schlemeyer Field zu einem einstündigen Flug zum Houston-Ellington Field in Houston, Texas. Bei dem Startlauf ging etwas schief, die Cessna Citation hob ungewöhnlich spät von der Startbahn 16 ab und gewann kaum an Höhe, kollidierte laut Augenzeugen mit einer Stromleitung und stürzte ab. Die Maschine schlitterte danach durch ein Wohn- und Industriegebiet, ging in Flammen auf und zerstörte dabei Carports und Wohnräume. Eine Frau konnte von der Feuerwehr aus ihrem brennenden Wohnwagen geborgen werden. Sie musste verletzt ins Spital eingeliefert werden. Die beiden Insassen der Cessna Citation II überlebten den Unfall nicht. Die Feuerwehr konnte die Brände innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle bringen. Warum es zu diesem missglückten Start kam, muss eine Flugunfalluntersuchung zeigen, diese wurde durch die US-amerikanische Transportbehörde NTSB eingeleitet.

Restaurant und Stromleitung nach dem Pistenende 16 in Odessa, Texas (Foto: Feuerwehr Odessa)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um eine zweistrahlige Cessna C550 Citation II. Die Maschine wurde unter der Seriennummer 550-0689 im Jahr 1992 gebaut. In den USA war das Flugzeug unter der Kennung N689VP zugelassen. Die Citation gehörte wahrscheinlich dem Piloten, der sie als Geschäftsflugzeug nutzte. Die Citation II wurde bei dem Startunfall komplett zerstört.

Feuer bei Absturzstelle der Cessna Citation II (Foto: Odessa Feuerwehr)

Das Wetter

Das Wetter war zu dem Unfallzeitpunkt gut. Es herrschte ein leichter Wind aus südlicher Richtung. Die Temperatur lag bereits bei 27 Grad Celsius.

METAR

KODO 201153Z AUTO 19007KT 10SM CLR 27/14 A3016 RMK AO2 SLP157 T02670144 10300 20267 53004

KODO 201253Z AUTO 18006KT 5SM HZ CLR 27/15 A3018 RMK AO2 SLP162 T02670150