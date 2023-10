Tote bei Flugzeugabsturz in Brasilien

Cessna 208B Grand Caravan Unglücksflugzeug (Foto: Avia Images)

Am 29. Oktober 2023 ist in Rio Branco, Acre in Brasilien eine Cessna 208B Grand Caravan abgestürzt, dabei kamen alle zwölf Insassen ums Leben.

Die einmotorige Cessna 208B Grand Caravan startete am frühen Sonntagmorgen auf dem Rio Branco-Plácido de Castro International Airport im Bundesstaat Acre und wollte zum João Fonseca Airport nach Envira im Bundesstaat Amazonas fliegen. An Borde des Zubringerflugzeuges waren neben den beiden Piloten zehn Passagiere. Das Flugzeug ist aus noch nicht geklärten Gründen kurz nach dem Start um 07:21 Uhr Lokalzeit über einem Waldgebiet abgestürzt und fing Feuer. Der Aufprall und die Explosion waren so heftig, dass alle zwölf Insassen bei dem Unfall starben. Die Maschine wurde bei dem Absturz komplett zerstört. Der Aufschlagbrand konnte trotz schwierigem Gelände durch die herbeigeeilte Rettungsmannschaft und Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Die brasilianischen Unfallermittler haben eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

Absturzstelle Cessna 208B Grand Caravan (Foto: Avia Images)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um die Cessna 208B Grand Caravan mit der brasilianischen Kennung PT-MEE. Das einmotorige Turbopropeller Flugzeug wurde unter der Baunummer MSN 208B0344 im Jahr 1993 gebaut. Die Cessna 208B Grand Caravan gehört dem Flugunternehmen ART Táxi Aéreo. Die Maschine wurde bei dem Absturz komplett zerstört.

Das Wetter (Absturz: UTC 12:21)

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut. Der Wind kam aus Nordwest mit einer Stärke von 9 Knoten (16 km/h) die Sicht war gut und die Temperatur wurde mit 30 Grad angegeben.

METAR

SBRB 291400Z 32009KT 9999 FEW010 BKN100 31/23 Q1011

SBRB 291300Z 31008KT CAVOK 30/24 Q1011

SBRB 291200Z 28005KT CAVOK 26/24 Q1010