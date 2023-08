Tote bei Privatjet Absturz in Malaysia

Hawker Beechcraft Premier I (Foto: Hawker)

Am 17. August 2023 ist im Anflug auf den Stadtflughafen von Kuala Lumpur, Malaysia ein Privatjet abgestürzt, dabei kamen alle acht Insassen und zwei Personen am Boden ums Leben.

Der Kleinjet vom Typ Hawker Beechcraft Premier I startete um 14:08 Uhr Lokalzeit auf dem Langkawi Airport, der auf der gleichnamigen Ferieninsel liegt, in Richtung Sultan Abdul Aziz Shah Airport, dem Stadtflughafen von Kuala Lumpur. Im Anflug auf die Landebahn 15 verlieren die zwei Piloten aus noch nicht geklärten Gründen die Herrschaft über das Flugzeug und stürzen ab. Der Unfall passierte um 14:51 Uhr Lokalzeit. Videoaufnahmen zeigen, wie der Privatjet während einer Rechtskurve in einen Spiralsturz fällt und über einem urbanen Parkgebiet abstürzt. Der Aufprall war so heftig, dass die Maschine komplett ausbrannte. Alle acht Insassen kamen bei dem Unglück ums Leben. Das Flugzeug stürzte rund 4 Kilometer Nordwestlich des Flughafens auf ein Straßensystem ab, so ist es nicht weiter verwunderlich, dass ein Autofahrer und ein Kradfahrer durch das abstürzende Flugzeug tödlich verletzt wurden.

Absturzstelle der Hawker Beechcraft Premier I (Foto: YouTube)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen zweimotorigen Privatjet vom Typ Hawker Beechcraft Premier I. Die Maschine mit der Baunummer RB-97 war in den Vereinigten Staaten von Amerika unter der Kennung N28JV zugelassen. Der Kleinjet wurde von Jet Valet betrieben. Das Unglücksflugzeug wurde bei dem heftigen Aufprall komplett zerstört und brannte aus.

Das Wetter

Das Wetter in Kuala Lumpur war zum Unfallzeitpunkt gut. Es herrschte ein leichter Wind aus West-Süd-West mit einer Stärke von 10 Km/h, die Sicht war mehr als zehn Kilometer und die Temperatur wurde mit 31 Grad angegeben.

METAR

WMSA 170800Z 25006KT 210V300 9999 FEW017CB 32/23 Q1009

WMSA 170700Z 24004KT 160V300 9999 FEW017CB 31/23 Q1010

WMSA 170600Z VRB05KT 9999 FEW018 30/24 Q1011