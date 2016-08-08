American fliegt Quartalsgewinn ein

American Airlines Boeing 767 (Foto: American Airlines)

American Airlines konnte im zweiten Quartal 2016 einen Vorsteuergewinn von 1,493 Milliarden US Dollar (Vorjahr 1,719 Milliarden USD) einfliegen, das entspricht einem Rückgang von 13 Prozent.

Der Umsatz ging um 4,3 Prozent auf 10,363 Milliarden US Dollar (Vorjahr 10,827 Milliarden USD) zurück. Die Kostenseite verbilligte sich um 3,3 Prozent auf 8,612 Milliarden US Dollar (Vorjahr 8,906 Milliarden USD). Den operativen Gewinn gibt American Airlines für das zweite Quartal 2016 mit 1,751 Milliarden US Dollar (Vorjahr 1,921 Milliarden USD) an, das entspricht einem Rückgang von 8,8 Prozent.

Im ersten Halbjahr erwirtschaftete American Airlines bei einem Umsatz von 19,789 Milliarden US Dollar (Vorjahr 20,654 Milliarden USD) einen Nettogewinn von 1,650 Milliarden US Dollar (Vorjahr 2,636 Milliarden USD), das war 37,4 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2015.

In den ersten sechs Monaten flogen mit American Airlines 98,866 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 0,5 Prozent.