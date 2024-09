General Aviation Absatz legt zu

Gulfstream G700 (Foto: Gulfstream)

Der Verband der Flugzeugproduzenten für die Allgemeine Luftfahrt (GAMA) konnte bei den Auslieferungen für das erste Halbjahr 2024 ein Plus von 5,3 Prozent vermelden.

Die Auslieferungen bei den kleineren Flugzeugen mit Kolbenmotorantrieb entwickelte sich bei den Mitgliedern der General Aviation Manufacturers Association im ersten Halbjahr positiv, der Absatz ist um 7,3 Prozent auf 761 Maschinen (Vorjahr 709) angestiegen.

Epic Flight Academy Cessna 172 Skyhawk (Foto: Cessna)

Das Geschäft mit den Turboprops entwickelte sich leicht negativ, im ersten Halbjahr konnten 280 Flugzeuge (Vorjahr 290) mit Turbopropellerantrieb ausgeliefert werden, das entspricht einem leichten Rückgang von 3,4 Prozent.

Pilatus PC-12 NGX über dem Monument Valley (Foto: Pilatus Aircraft)

Bei den Business Jets legte das Geschäft recht stark zu, in diesem Segment konnten von Januar bis Ende Juni 322 Flugzeuge (Vorjahr 296) ausgeliefert werden, das entspricht einem Wachstum von 8,8 Prozent.

Alle Auslieferungen zusammen erreichten 1.363 Flugzeuge (Vorjahr 1.295), das waren 5,3 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2023.

Cessna Citation Latitude (Foto: Cessna)

Positive Umsatzentwicklung bei den Flugzeugen

Die Umsätze haben sich wie der Absatz von Flugzeugen ebenfalls positiv entwickelt, diese sind von 9,1 Milliarden US-Dollar auf 11,3 Milliarden US-Dollar um 5,3 Prozent gestiegen. Mit diesen Zahlen können die Flugzeugproduzenten in der General Aviation zufrieden sein, sie haben nach der Corona Krise wieder auf eine leichten Wachstumskurz zurückgefunden.

Hubschraubermarkt im Kriechgang

Ultraleicht Helikopter AH130 Syton (Foto: Air Academy in Weilerswist)

Bei den Hubschraubern sieht es weniger gut aus. Von den Typen mit Kolbenmotoren konnten die Verbandsmitglieder in den ersten sechs Monaten 2023 insgesamt 115 Maschinen (Vorjahr 112) an die Kunden übergeben, das entspricht einem Plus von 2,7 Prozent. Bei den Hubschraubern mit Turbinenantrieb waren es 313 Maschinen (Vorjahr 339), das entspricht einem Rückgang von 7,7 Prozent. Im ersten Halbjahr 2024 wurden insgesamt 428 Hubschrauber ausgehändigt, das entspricht einem Minus von 5,1 Prozent.

Airbus Helicopters H145 Rega (Foto: Rega)

Die Wertigkeit der 428 ausgelieferten Hubschrauber ist um 10,2 Prozent von 1,9 Milliarden US-Dollar auf 1,7 Milliarden US-Dollar zurückgegangen.