GAMA General Aviation Absatz legt zu

Bombardier Global 5000 (Foto: Bombardier)

Der Verband der Flugzeugproduzenten für die Allgemeine Luftfahrt (GAMA) konnte bei den Auslieferungen für das erste Halbjahr 2023 ein Plus von 10,5 Prozent vermelden.

Die Auslieferungen bei den kleineren Flugzeugen mit Kolbenmotorantrieb entwickelte sich im ersten Halbjahr positiv, der Absatz ist um 11,4 Prozent auf 713 Maschinen (Vorjahr 640) angestiegen.

Piper PA-44 Seminole (Foto: Piper Aircraft)

Das Geschäft mit den Turboprops entwickelte sich ebenfalls positiv, im ersten Halbjahr konnten 290 Flugzeuge (Vorjahr 247) mit Turbopropellerantrieb ausgeliefert werden, das entspricht einem Wachstum von 17,4 Prozent.

Pilatus PC-12 NGX OpenSky Japan (Foto: Pilatus Aircraft)

Bei den Business Jets legte das Geschäft ebenfalls zu, in diesem Segment konnten von Januar bis Ende Juni 296 Flugzeuge (Vorjahr 289) ausgeliefert werden, das entspricht einem leichten Wachstum von 2,4 Prozent.

Cessna Citation XLS+ (Foto: Cessna)

Alle Auslieferungen zusammen erreichten 1299 Flugzeuge (Vorjahr 1174), das waren 10,5 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2022.

Die Umsätze haben sich wie der Absatz der Flugzeuge ebenfalls positiv entwickelt, diese sind von 9,1 Milliarden US-Dollar auf 9,2 Milliarden US-Dollar um 1,4 Prozent leicht angestiegen. Mit diesen Zahlen kann die Vereinigung zufrieden sein, die Preise haben unter der Corona Krise nicht groß gelitten.

Bell 505 NXi in Nepal (Foto: Bell)

Bei den Hubschraubern sieht es in dem ersten Halbjahr 2023 ebenfalls gut aus. Von den Typen mit Kolbenmotoren konnten die Verbandsmitglieder in den ersten sechs Monaten 2023 insgesamt 112 Maschinen (Vorjahr 87) an die Kunden übergeben, das entspricht einem Plus von 28,7 Prozent. Bei den Hubschraubern mit Turbinenantrieb waren es 339 Maschinen (Vorjahr 260), das entspricht einem soliden Wachstum von 30 Prozent.

Die Wertigkeit der 451 ausgelieferten Hubschrauber ist um dreißig Prozent von 1,4 Milliarden US-Dollar auf 1,9 Milliarden US-Dollar angestiegen.