Fliegerweb logo

Sonex B-Model im Flugtestprogramm

04.09.2016 RK
Sonex Waiex-B Prototype
Sonex Waiex-B Prototype (Foto: Sonex)

Am 6. Mai 2016 absolvierte das Sonex Waiex B-Model seinen Jungfernflug, am 3. September gab Sonex einen Update über den Fortschritt beim Flugtestprogramm.

Der erste Prototyp ist auf die Kennung N112YB immatrikuliert und ist auf den Namen „The Spirit oft he Red One“ getauft. Am 2. September veröffentlichte Sonex einen neuen YouTube Video mit Sonex T-Flight Chef Fluglehrer Joe Norris am Steuer. Die Sonex  oder Waiex B wird von einem Aero Vee Turbo Motor angetrieben.

Red One B-Model im Flugtestprogramm

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.