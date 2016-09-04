Sonex B-Model im Flugtestprogramm
04.09.2016 RK
Am 6. Mai 2016 absolvierte das Sonex Waiex B-Model seinen Jungfernflug, am 3. September gab Sonex einen Update über den Fortschritt beim Flugtestprogramm.
Der erste Prototyp ist auf die Kennung N112YB immatrikuliert und ist auf den Namen „The Spirit oft he Red One“ getauft. Am 2. September veröffentlichte Sonex einen neuen YouTube Video mit Sonex T-Flight Chef Fluglehrer Joe Norris am Steuer. Die Sonex oder Waiex B wird von einem Aero Vee Turbo Motor angetrieben.