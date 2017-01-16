GoAir finalisiert A320neo Auftrag

GoAir India Airbus A320 (Foto: Airbus)

Die indische Fluggesellschaft GoAir hat laut Airbus Ende Dezember einen Auftrag über 72 A320neo finalisiert.

Dieser Auftrag wurde bereits während der letztjährigen Farnborough Air Show bekanntgegeben. Die Bestellung umfasst 72 neue Airbus A320neo (new engine option) Verkehrsflugzeuge. Nach den aktuellen Listenpreisen hat dieser Auftrag einen Wert von 7,725 Milliarden US Dollar. GoAir hat bei Airbus nun insgesamt 144 A320neo bestellt.

Die Low Cost Airline mit Hauptsitz in Mumbai konnte im Juni den ersten Airbus A320neo übernehmen und betreibt neben 19 A320ceo inzwischen vier A320neo.