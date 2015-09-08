Airbus A330neo geht in Produktion

A330neo center wing box (Foto: Airbus)

Airbus hat nach eigenen Angaben mit der Fertigung des ersten Airbus A330neo begonnen.

Der Airbus A330neo wurde im Juli 2014 an der Farnborough Air Show offiziell lanciert und soll neben neuen Triebwerken weitere aerodynamische Verfeinerungen erhalten. Mit diesen Modifikationen wird der A330 effizienter und bleibt für den Markt weiter attraktiv. Airbus hat nun mit der Fertigung der ersten Rippen und der Triebwerkaufhängung begonnen. Der erste A330neo soll Mitte nächstem Jahr zum Jungfernflug abheben und ab dem vierten Quartal 2017 am Markt verfügbar sein.