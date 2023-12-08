GAMA meldet drittes Quartal

Cessna Citation Longitude (Foto: Cessna)

Die General Aviation Manufacturers Association (GAMA) hat die Verkaufszahlen von Januar bis Ende September 2023 bekannt gegeben, diese sind besser ausgefallen als im Vorjahr.

Von Januar bis und mit September konnten die Flugzeugproduzenten in der General Aviation 1135 Kolbenmotorflugzeuge absetzen (Vorjahr 1014), gegenüber der gleichen Vorjahreszeitspanne entspricht dies einer Verbesserung von 11,9 Prozent.

Spartan Piper Archer (Foto: Piper Aircraft)

Das Geschäft mit den Turbopropeller Flugzeugen entwickelte sich ebenfalls erfreulich positiv, in den ersten neun Monaten konnten 439 Maschinen (Vorjahr 383) ausgeliefert werden, das entspricht einem Plus von 14,6 Prozent.

Pilatus PC-12 ORNGE Canada (Foto: Pilatus Aircraft)

Bei den Business Jets konnte der Absatz ebenfalls leicht verbessert werden, es konnten 455 Jets (Vorjahr 446) ausgeliefert werden, das entspricht einem leichten Wachstum von zwei Prozent.

Gulfstream G650ER (Foto: Gulfstream)

Über das gesamte Segment gesehen wurden von Januar bis Ende September 2029 Flugzeuge (Vorjahr 1.843) ausgeliefert, das waren 10,1 Prozent mehr als in den ersten neun Monaten 2022.

Phenom 100 EV (Foto: Embraer)

Die Umsätze sind um 2,5 Prozent auf 14,5 Milliarden US-Dollar (Vorjahr 14,1 Milliarden USD) leicht angestiegen.

Airbus Helicopters H145 (Foto: Airbus Helicopters)

Bei den Hubschraubern entwickelte sich der Absatz in der Menge ebenfalls positiv, die Wertigkeit konnte wie bei den Flächenflugzeugen ebenfalls leicht gesteigert werden. Von Januar bis Ende September konnten 627 Helikopter (Vorjahr 578) ausgeliefert werden, das entspricht einem Plus von 8,5 Prozent. Die Umsätze sind um 5,4 Prozent von 2,6 Milliarden US-Dollar auf 2,7 Milliarden US-Dollar angestiegen.