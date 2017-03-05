Hawaiian meldet soliden Jahresgewinn

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Die Fluggesellschaft Hawaiian Airlines konnte im Geschäftsjahr 2016 einen Nettogewinn von 244,131 Millionen US Dollar erwirtschaften, das ist 33 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der Umsatz ist um 5,7 Prozent auf 2,451 Milliarden US Dollar (Vorjahr 2,317 Milliarden US Dollar) gewachsen. Die Kosten verteuerten sich um 7,9 Prozent auf 2,041 Milliarden US Dollar (Vorjahr 1,891 Milliarden Dollar). Den Betriebsgewinn gibt Hawaiian Airlines mit 409 Millionen US Dollar (Vorjahr 426,1 Millionen Dollar) an, das waren 3,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Treibstoffkosten sind verglichen mit dem Vorjahr um weitere 17,6 Prozent gesunken.

Im vierten Quartal 2016 ist der Nettogewinn strak zurückgegangen, dieser kam auf 10,641 Milliarden US Dollar zu liegen (Vorjahr 37,9 Millionen US Dollar). Der Umsatz erreichte 632,973 Milliarden US Dollar (Vorjahr 574 Millionen Dollar), das entspricht einem Plus 10,1 Prozent. Den Betriebsgewinn gibt Hawaiian für das vierte Quartal mit 24,869 Millionen Dollar an (Vorjahr 109 Millionen Dollar), das entspricht einem starken Rückgang um 77,2 Prozent.