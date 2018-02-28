GAMA meldet Absatzzahlen 2017

Cessna Citation CJ3+ (Foto: Cessna)

Die General Aviation Manufacturers Association(GAMA) hat die Verkaufszahlen für das Berichtsjahr 2017 bekanntgegeben, diese sind leicht besser ausgefallen als im Vorjahr.

Im Berichtsjahr 2017 konnten die Flugzeugproduzenten in der General Aviation 1.085 Kolbenmotorflugzeuge (Vorjahr 1.019) verkaufen, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 6,5 Prozent. Bei den Turbopropeller Maschinen war der Ausstoß mit 563 Flugzeugen (Vorjahr 582) um 3,3 Prozent tiefer ausgefallen als ein Jahr zuvor. Die Business Jets verzeichneten ein leichtes Plus von 1,3 Prozent, hier konnten 676 Maschinen (Vorjahr 667) ausgeliefert werden. Gesamthaft konnten in der General Aviation 2.324 Flugzeuge (Vorjahr 2.268) ausgeliefert werden, das entspricht einem Wachstum von 2,5 Prozent.

Die Umsätze haben sich im Gegensatz zum Absatz leicht negativ entwickelt, diese gingen von 21,1 Milliarden US Dollar auf 20,2 Milliarden US Dollar um 4,2 Prozent zurück. Mit diesen Zahlen kann die Vereinigung nicht zufrieden sein, die höheren Auslieferungszahlen konnten nur über den Preis erreicht werden, das ist der Grund für den doch recht starken Rückgang beim Umsatz. Die Branche leidet seit der Finanzkrise im Jahre 2008 unter stark rückläufigen Absatzzahlen.