LH und Fraport setzen auf KI

Lufthansa Airbus A320 am Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport)

Lufthansa und der Flughafen Frankfurt setzen bei der Abfertigung in Frankfurt auf Künstliche Intelligenz.

Lufthansa und die Fraport AG wollen die Flugzeugabfertigung am Flughafen Frankfurt weiter optimieren und haben dafür eine Vereinbarung unterzeichnet. Gemeinsam mit der Lufthansa Tochter zeroG führen die Partner die innovative Kamera-Lösung „seer“ ein, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basiert.

Ziel ist es, den Turnaround-Prozess – also die Abläufe rund um die Flugzeugabfertigung – mit Hilfe von Echtzeitdaten noch transparenter, pünktlicher und effizienter zu gestalten. Dabei wird jeder Abfertigungsschritt, vom Andocken der Fluggastbrücke über die Gepäckverladung bis hin zur Betankung auf den jeweiligen Flugzeugpositionen von einer Kamera erfasst. Im Anschluss versieht das KI-System die jeweiligen Prozessschritte vollautomatisch mit Zeitstempeln. Somit steigt die Menge und die Qualität der verfügbaren Daten, die in einer zentralen Informationsbasis („Single Source of Truth“) gebündelt werden.

Schrittweise Ausstattung aller Flugzeugpositionen

Der KI-gestützte Turnaround ist das Ergebnis einer intensiven Entwicklungs- und Pilotphase, die 2023 begann. Von Februar bis Mai 2024 haben Lufthansa und Fraport das System an ersten Flugzeugpositionen am Flughafen Frankfurt getestet. Inzwischen ist „seer“ an fünf Positionen im Einsatz. Bis voraussichtlich zum Ende des dritten Quartals steigt die Zahl der Positionen auf 20. Danach folgt der schrittweise, flächendeckende Ausbau am Flughafen Frankfurt.

„Durch transparente Bodenprozesse können wir unsere Pünktlichkeit und Servicequalität weiter verbessern“, sagt Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines. „Das kommt insbesondere unseren Gästen zugute. Daher arbeiten wir mit Hochdruck an der Modernisierung unserer betrieblichen Abläufe mit innovativen Technologien wie der KI-basierten Lösung ’seer‘. Wenn alle Partner in Frankfurt ihre Abfertigungsdaten austauschen und nutzen, können wir gemeinsam effizienter und noch pünktlicher werden.“

Lufthansa bringt ihre umfassende operative Erfahrung in das Projekt ein und kombiniert diese mit der Flughafen-Expertise von Fraport. zeroG führt wiederum die Anforderungen der Airline und des Airports zusammen, entwickelt als technologischen Kern die gesamte zugrunde liegende KI- und Computer-Vision-Intelligenz hinter „seer“ und sorgt so für eine nahtlose Integration in die bestehenden Abläufe.

„Wir treiben bei Fraport eine Vielzahl an KI-Lösungen voran, um die Prozesse an unseren Flughäfen zu optimieren, unsere Beschäftigten zu entlasten und die Zufriedenheit unserer Passagiere sowie unserer Kunden zu steigern“, sagt Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG. „Der KI-gestützte Turnaround ist hierfür ein perfektes Beispiel. Durch die gesteigerte Transparenz bei den Daten erhalten unsere Beschäftigten und unsere Partner ein präziseres Bild zu den einzelnen Schritten einer Flugzeugabfertigung und können hierauf die weiteren Arbeitsschritte anpassen. Das wirkt sich nicht nur positiv auf die jeweilige Abfertigung, sondern auch auf den gesamten Flughafenbetrieb aus.“

Manuel van Esch, Geschäftsführer von zeroG erklärt: „Flugzeuge verdienen am Boden kein Geld – gleichzeitig finden hier die komplexesten Prozesse unter hohem Zeitdruck statt. Genau hier setzt unsere Lösung an: Mit Hilfe kameragestützter KI-Modelle machen wir Prozesse sichtbar, analysierbar und steuerbar – in Echtzeit. Das bringt nicht nur mehr Transparenz für Airlines und Flughafenbetreiber, sondern verbessert auch Pünktlichkeit und Ressourceneinsatz.“

Die enge Kooperation zwischen Lufthansa, zeroG und Fraport ist ein Beispiel für erfolgreiche Partnerschaft im Luftverkehr. Gemeinsam werden Innovationen entwickelt und implementiert, die nicht nur den Standort Frankfurt stärken, sondern auch international Maßstäbe setzen.

LH und Fraport