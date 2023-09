Tote bei Embraer Absturz in Brasilien

Unglücksflugzeug Embraer EMB-110P1 Bandeirante (Foto: Aero Entusiasta)

Ein Embraer Bandeirante Turbopropflugzeug ist am 16. September 2023 beim Flugplatz von Barcelos im Amazonas abgestürzt, dabei kamen alle 14 Insassen ums Leben.

Das zweimotorige Turbopropeller Flugzeug vom Typ Embraer EMB-110P1 Bandeirante war am frühen Nachmittag auf dem Eduardo Gomes International Flughafen von Manaus gestartet und hatte den rund 400 Kilometer nordwestlich gelegene Flugplatz Barcelos zum Ziel. Das Wetter in Barcelos war so schlecht, dass die Piloten durchstarten mussten, bei diesem Manöver stürzte die Bandeirante aus noch nicht geklärten Gründen ab. Die beiden Piloten und alle 12 Passagiere an Bord des Flugzeuges kamen dabei ums Leben. Die Flugunfallermittlungen sind aufgenommen worden und werden durch die brasilianische Flugunfallbehörde CENIPA und der Zivilpolizei des Amazonas durchgeführt.

Absturzstelle Embraer EMB-110P1 Bandeirante Unfall (Foto: Airport Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine zweimotorige Turbopropellermaschine vom Typ Embraer EMB-110P1 Bandeirante. Das Flugzeug war in Brasilien unter der Kennung PT-SOG zugelassen. Gebaut wurde die Bandeirante unter der Seriennummer MSN 110490 im Jahr 1991. Die Maschine war im Besitz der Flugunternehmung Manaus Aerotaxi. Die Bandeirante wurde bei dem Absturz komplett zerstört.

Das Wetter

Laut lokalen Medienberichten herrschte über dem Flugplatz zum Landezeitpunt um 15:00 Uhr Lokalzeit heftiger Regen.