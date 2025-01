Tote bei Kollision zwischen Airliner und Hubschrauber

Bombardier CRJ-701ER American Eagle (Foto: dhliebowitz)

Ein Bombardier CRJ-701 Linienflugzeug von American Eagle und ein Black Hawk Militärhelikopter kollidierten heute Nacht über Washington und stürzten ab, dabei verloren wahrscheinlich 67 Menschen ihr Leben.

Im Anflug auf den Hauptstadt Flughafen von Washington ist ein Passagierflugzeug von American Eagle in der Luft mit einem US-Militärhelikopter kollidiert. Laut American Airlines befanden sich an Bord des Bombardier CRJ-701 Airliners 60 Passagiere, 2 Flugbegleiter und 2 Piloten. Im Black Hawk Hubscharuber des US-Armee befanden sich laut unterschiedlichen Medienberichten drei Insassen. Die beiden Luftfahrzeuge stiessen heute Nacht um 20:48 Uhr Lokalzeit aus noch nicht geklärten Gründen zusammen und stürzten über dem Potomac River ab. Es wird befürchtet, dass alle 67 Menschen an Bord des Linienflugzeuges und des Militärhubschraubers ums Leben kamen. Die Rettungsarbeiten laufen immer noch auf Hochtouren.

Absturzstelle Kollision American Eagle CRJ-701 und Black Hawk Helikopter (Foto: AP Authority)

Das Linienflugzeug befand sich im Endanflug auf die Landebahn 33. Der Black Hawk Hubschrauber und der Bombardier CRJ-701 kollidierten über dem Potomac River. Laut Flugsicherungsaufnahmen kreuzte der Black Hawk Helikopter der US-Armee den Flugweg des Airliners, die Besatzung des Hubschraubers bestätigten der Flugverkehrsleitung, dass sie das Linienflugzeug im Blick hätten.

Kollision über dem Potomac River (Karte: Jeppesen)

Das Flugzeug

Bei dem Verkehrsflugzeug handelt es sich um einen zweistrahligen Bombardier CRJ-701ER. Die Maschine wurde im Jahr 2004 unter der Seriennummer 10165 gebaut und war auf die Kennung N709PS zugelassen.

Der Hubschrauber

Bei dem Hubscharuber handelt es sich um einen Black Hawk der US-amerikanischen Armee. Die Armee bestätigte, dass drei Insassen an Bord waren.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut. Es herrschte eine Sichtweite von mehr als 10 Kilometern, dabei hatte es fast keine Wolken. Der Wind lag in der Pistenachse mit einer Stärke von 25 bis 40 km/h und die Temperatur wird mit 8 Grad angegeben.

METAR

KDCA 300245Z 29007KT 10SM CLR 09/M07 A2993 RMK AO2 ACFT MSHP T00891067

KDCA 300152Z 30014G23KT 270V330 10SM CLR 10/M07 A2990 RMK AO2 PK WND 30033/0108 SLP126 T01001072

KDCA 300052Z 29015G25KT 10SM CLR 11/M07 A2987 RMK AO2 SLP114 T01061072