Fast keine Passagiere bei Cathay

Cathay Pacific Airbus A350-900 first Take Off (Foto: Airbus)

Cathay Pacific konnte im März 2021 lediglich 18.539 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Krise im März 2019 waren es noch knapp 3 Millionen.

Das Angebot wurde bei der Fluggesellschaft aus Hongkong verglichen mit dem März 2020 um weitere 90Prozent auf 362 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage ist um 95,7 Prozent auf 76,921 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die Auslastung der Flüge hat sich um weitere 28,0 Prozentpunkte auf 21,2 Prozent verschlechtert.

Die transportierte Fracht ist um 30,1 Prozent auf 83.329 Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 86,4 Prozent, was einer Verbesserung von neun Prozentpunkten gleichkommt.