Cathay meldet solides Wachstum

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Mai 2019 insgesamt 2,961 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 4,7 Prozent.

Das Angebot wurde bei den beiden Fluggesellschaften aus Hongkong um 6,6 Prozent auf 13,495 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage ist um 7,8 Prozent auf 11,190 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Die Auslastung der Flüge hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf durchschnittliche 82,9 Prozent verbessert.

Die transportierte Frachtleistung hat sich um 3,9 Prozent auf 168.270 Tonnen leicht abgeschwächt.

Von Januar bis Ende Mai flogen mit Cathay Pacific 15,161 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,1 Prozent.