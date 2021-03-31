Leere Flugzeuge bei Cathay Pacific

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific konnte im Februar 2021 lediglich 21.134 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren lediglich 755 pro Tag.

Der Einbruch bei den Passagierzahlen um 97,9 Prozent und die fast leeren Flugzeuge sind durch die Corona Krise zu begründen. Das Angebot wurde bei der Fluggesellschaft aus Hongkong um 92,4 Prozent auf 679 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage ist um 98,0 Prozent auf 94,156 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die Auslastung der Flüge hat sich um 39,2 Prozentpunkte auf 13,9 Prozent verschlechtert.

Die transportierte Fracht ist um 30,7 Prozent auf 82.297 Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 79,5 Prozent, was einer Verbesserung von 13,0 Prozentpunkten gleichkommt.