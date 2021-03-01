Passagiereinbruch bei Cathay Pacific

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Cathay Pacific konnte im Januar 2021 insgesamt 30,410 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjanuar waren es noch 3,010 Millionen Passagiere.

Der Einbruch bei den Passagierzahlen um 99,0 Prozent ist durch die Corona Krise zu begründen. Das Angebot wurde bei der Fluggesellschaft aus Hongkong um 91,8 Prozent auf 1,145 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage ist um 98,7 Prozent auf 152,055 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die Auslastung der Flüge hat sich um 71,4 Prozentpunkte auf 13,3 Prozent verschlechtert.

Die transportierte Fracht ist um 28,3 Prozent auf 108.930 Tonnen zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 79,4 Prozent, was einer Verbesserung von 19,3 Prozentpunkten gleichkommt.

Das Corona Jahr 2020 bei Cathay Pacific

Mit Cathay Pacific flogen im Berichtsjahr 2020 insgesamt 4,631 Millionen Fluggäste (Vorjahr 35,233 Millionen Fluggäste), das waren 86,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot lag bei 34,608 Milliarden Sitzplatzkilometern, das entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 78,8 Prozent. Die Nachfrage erreichte im Corona Jahr 2020 20,079 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 85,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Flugzeuge waren übers ganze Jahr gerechnet zu 58,0 Prozent ausgelastet, was einer Verschlechterung von 24,3 Prozentpunkten gleichkommt.

Die Frachtleistung übers ganze Jahr 2020 lag bei 1.331.645 Tonnen, das waren 34,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.