Nur wenige Passagiere bei Cathay

Cathay Pacific Airbus A350-900 first Take Off (Foto: Airbus)

Wegen der Corona Krise sind bei Cathay Pacific im Berichtsmonat März die Passagierzahlen komplett eingebrochen, die Airline aus Hongkong konnte auch im Juli noch von keiner Erholung profitieren.

Bei Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair sind im Juli insgesamt 42,984 Tausend Fluggäste zugestiegen, gegenüber dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Einbruch von 98,4 Prozent. Das Angebot wurde um 92,9 Prozent auf 1,036 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage ist krisenbedingt um 98,1 Prozent auf 243 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 62,6 Prozentpunkte auf 23,4 Prozent verschlechtert, somit blieben durchschnittlich drei von vier Sitzplätzen in den Langstreckenjets von Cathay Pacific unbesetzt.

Die transportierte Fracht ist um 39,8 Prozent auf 102.129 Tonnen eingebrochen, die Frachtauslastung lag bei 75,8 Prozent, was einer Verschlechterung von 12,7 Prozentpunkten entspricht.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Cathay insgesamt 4,432 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 79,4 Prozent.