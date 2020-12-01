Cathay Pacific meldet keine Erholung

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Cathay Pacific leidet stark unter der Corona Krise, im Berichtsmonat Oktober konnte die Airline aus Hongkong fast keine Fluggäste an Bord ihrer Langstreckenjets begrüssen.

Bei Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair sind im Oktober lediglich 38.541 Fluggäste zugestiegen, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Einbruch von 98,6 Prozent. Das Angebot wurde um 91,6 Prozent auf 1,154 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage ist krisenbedingt um 97,1 Prozent auf 210 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 59,3 Prozentpunkte auf 18,2 Prozent verschlechtert, somit blieben durchschnittlich vier von fünf Sitzplätzen in den Langstreckenjets von Cathay Pacific unbesetzt.

Die transportierte Fracht ist um 37,6 Prozent auf 114.346 Tonnen eingebrochen. Die Frachtauslastung lag bei 78,3 Prozent, was einer Verbesserung von 10,4 Prozentpunkten entspricht.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Cathay insgesamt 4,553 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 84,6 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.