Cathay Pacific meldet Augustzahlen

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Cathay Pacific leidet stark unter der Corona Krise, im Berichtsmonat August konnte die Airline aus Hongkong fast keine Fluggäste an Bord ihrer Langstreckenjets begrüssen.

Bei Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair sind im August insgesamt 35,773 Tausend Fluggäste zugestiegen (Vorjahr 2,907 Millionen), gegenüber dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Einbruch von 98,8 Prozent. Das Angebot wurde um 92,2 Prozent auf 1,120 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage ist krisenbedingt um 98,8 Prozent auf 222 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 60,0 Prozentpunkte auf 19,9 Prozent verschlechtert, somit blieben durchschnittlich drei von fünf Sitzplätzen in den Langstreckenjets von Cathay Pacific unbesetzt.

Die transportierte Fracht ist um 36,7 Prozent auf 102.122 Tonnen eingebrochen. Die Frachtauslastung lag bei 75,0 Prozent, was einer Verbesserung von 14,2 Prozentpunkten entspricht.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Cathay insgesamt 4,468 Millionen Fluggäste (Vorjahreszeitraum 24,447 Millionen) an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem krisenbedingten Rückgang von 81,7 Prozent.