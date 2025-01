Austrian erweitert Sommerflugplan

Austrian Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Austrian Airlines)

Gute Nachrichten für all jene, die zum Jahresstart das Fernweh plagt, die bereits die Reiselust packt oder die gerade gegen den Winterblues ankämpfen: Austrian Airlines hat den Sommerflugplan 2025 weiter aufgestockt.

In Zahlen ausgedrückt: Auf der Kurz- und Mittelstrecke stehen aktuell 105 Destinationen mit bis zu 1.374 Flügen pro Woche zur Verfügung, auf der Langstrecke geht es bis zu 108 Mal pro Woche zu 18 verschiedenen Destinationen. Dazu kommen noch weitere vier Destinationen, die im Vollcharter für diverse Reiseveranstalter bis zu fünf Mal wöchentlich angeflogen werden.

Wem eher der Sinn nach „la dolce vita“ steht, der findet zwölf italienische Destinationen über den gesamten „Stiefel“ verteilt oder auch auf Sizilien oder Sardinien im Austrian Airlines Sommerflugplan. Ein herzliches „Hola, bienvenido!“ für Gäste von Austrian Airlines gibt es an den zehn Destinationen auf dem spanischen Festland, den Kanaren und den Balearen mit Mallorca, Ibiza und Menorca.

Ergänzt werden diese Sommerklassiker noch um die beiden portugiesischen Destinationen Porto und Madeira, vier Ziele in Kroatien (Dubrovnik, Split, Zadar und Zagreb) und etwas abseits der touristischen Pfade, aber dafür umso interessanter: zwei Ziele in Montenegro (Podgorica und Tivat). Ergänzend dazu wird mit dem heuer neuen Ziel Burgas sowie Varna auch die bulgarische Schwarzmeerküste mehrmals pro Woche angeflogen.

Vollcharterflüge in rot-weiß-rot heben im Sommer zusätzlich nach Hurghada (Ägypten) ab, ebenso werden Vollcharter nach Calvi (Korsika), Skyros (Griechenland) und Monastir (Tunesien) angeboten und können bei den verschiedenen Veranstaltern bzw in den Reisebüros gebucht werden.

Cool und neu – mit Austrian Airlines direkt in den Norden

Bereits bekannt gegeben wurden die im Sommerflugplan 2025 ganz neuen, „coolen“ Destinationen Edinburgh, Sylt und die Lofoten – die sich bereits reger Nachfrage erfreuen. Das Angebot an Destinationen „im Norden“ wird damit auch deutlich ausgebaut – ab Wien stehen den Fans der kühleren Temperaturen nun zwei schwedische Destinationen (Stockholm, Göteborg), drei norwegische Destinationen (Oslo, die Lofoten, Tromsø), sowie das dänische Kopenhagen, Reykjavik in Island und in Großbritannien London, Manchester sowie das schottische Edinburgh zur Verfügung.

All jene, die es im Sommer in die Ferne zieht, können aus 18 bestehenden Langstrecken-Destinationen, die Austrian Airlines direkt anfliegt, wählen: In Afrika stehen durchgehend Kairo, saisonal Mauritius und Marrakesch, in Asien durchgehend Bangkok, Tokio, Shanghai und saisonal auch Malé, in Nordamerika durchgehend Boston, New York (Newark und JFK), Washington, Chicago, Los Angeles sowie Montreal in Kanada zur Auswahl.

