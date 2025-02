Mit Emirates doppelt so oft nach Westaustralien

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates, die grösste internationale Fluggesellschaft der Welt, bietet seit 1. Dezember 2024 eine zweite tägliche Verbindung von Dubai nach Perth an.

Damit reagiert Emirates auf die steigende Nachfrage nach direkten Verbindungen in die Hauptstadt Westaustraliens. Mit dieser Erweiterung der Kapazitäten unterstreicht die Airline in Zusammenarbeit mit Tourism Western Australia das gemeinsame Engagement, Reisenden den Zugang zu einer der faszinierendsten Regionen Australiens zu erleichtern.

Zweimal täglich ist seit 1. Dezember 2024 mit der Fluggesellschaft Emirates die Reise in den Westen Australiens möglich. Die Entscheidung die Flugfrequenz zu erhöhen, ist eine Reaktion auf das wachsende Interesse an Westaustralien als Traumziel für Urlauber aus aller Welt. Mit einem vielversprechenden Ausblick streben Emirates und Tourism Western Australia nach weiterem Wachstum auf dem internationalen Markt. Diese einzigartige Region begeistert mit ihrer atemberaubenden Natur, der faszinierenden Kultur der Ureinwohner Australiens, die auch Aboriginal People genannt werden, und einer unübertroffenen Vielfalt an Erlebnissen, die unvergessliche Erinnerungen schaffen.

Von faszinierenden Outbackabenteuern, weissen Traumstränden und der artenreichen Unterwasserwelt an der Küste bis hin zu den majestätischen Karri-Wäldern im Süden bietet Westaustralien eine endlose Weite, die zum Entdecken einlädt. Authentische Begegnungen mit den Aboriginal People, die jahrtausendealtes Wissen und Geschichten teilen, bereichern jede Reise auf besondere Weise. Hinzu kommen erstklassige kulinarische Highlights, von frischen Meeresfrüchten bis zu den preisgekrönten Weinen der Margaret River Region.

Westaustralien ist auch eine der besten Destinationen für Roadtrips weltweit. Der South West Nature and Wine Drive spiegelt auf der 756 km langen Strecke die Schönheit der Natur wider und bietet zudem zahlreiche kulinarische Genussmomente. Auf der Route entdecken Reisende Weingüter von Weltklasse, historische Städte, Traumstrände und Delfine als Schwimmpartner sowie die beeindruckenden Karri- und Eukalyptus-Wälder der Region. Die mit über 100 Weinkellereien Eco-zertifizierte Margaret River Region glänzt zudem auch als Paradies für Surfer. Wanderer und Mountainbiker können neben den Trails in unberührten Nationalparks sowie prähistorischen Höhlen die Schönheit der Natur entdecken.

Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo, der aus Westaustralien stammt, und das Gesicht der aktuellen Kampagne „Unterwegs auf Traumstrassen“ von Tourism Western Australia ist, erlebte die Highlights des South West Nature and Wine Drives kürzlich bei einem Roadtrip mit seinem besten Freund Blake.

Der South West Edge Road Trip bietet ein noch vielfältigeres Erlebnis: Von der rauen Küste entlang des Indischen Ozeans bis zu den abgelegenen Stränden von Esperance erleben Urlauber auf knapp 1900 Kilometern eine unendliche Vielfalt der Landschaften, verschiedene Nationalparks und Möglichkeiten für Whale-Watching.

Natürliche Spa-Pools mit türkisfarbenem Wasser finden sich neben Jahrhunderte alten, weitläufigen Wäldern mit hoch aufragenden Eukalyptusbäumen. Im Cape Le Grand Nationalpark liegt der weisseste Sandstrand Australiens, Lucky Bay, an dem sogar Kängurus gerne faul in der Sonne liegen. Mit ein bisschen Glück können Besucher in freier Wildbahn mit Delfinen schwimmen, die jährliche Buckelwal-Wanderung beobachten und am marinen Hotspot Bremer Bay die grösste Ansammlung Orcas auf der Südhalbkugel erleben. Auf dem Rückweg übers Outback surfen Reisende in Hyden die „höchste Welle“ Australiens: Eine etwa 15 Meter hohe, Wave Rock genannte Felswand, die wie eine steinerne Welle aussieht.

Zwischen September und November, wenn „Wildflower Season“ ist und ein üppiger, farbenfroher Blütenteppich die normalerweise rot leuchtende Landschaft bedeckt, zeigt sich die Region in neuer Farbenpracht. Dank seiner grossen Artenvielfalt ist der gesamte Südwesten Australiens einer von nur 34 Biodiversitäts-Hotspots weltweit. Etwa 80 Prozent der Pflanzenarten, die hier wachsen, findet man nirgends sonst auf der Erde.

Um Westaustralien wirklich zu verstehen und die tiefe Verbindung der Ureinwohner zu ihrer Heimat zu erleben, empfiehlt sich eine Tour mit einem Aboriginal Guide. Ob bei einer geführten Wanderung durch den Busch, eine Höhle oder einen Nationalpark, beim Erkunden der Unterwasserwelt oder beim Lauschen von faszinierenden Geschichten: Diese besonderen Erlebnisse eröffnen einen einzigartigen Zugang zu einer der ältesten lebenden Kulturen der Welt. Die Geschichten und Perspektiven der Aboriginal People machen jede Reise nach Westaustralien zu einem unvergesslichen Abenteuer.