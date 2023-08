Cessna benennt ihre Columbias um

Cessna wird die Kleinflugzeuge Columbia 350 und Columbia 400 auf Cessna 350 Corvalis und Cessna 400 Corvalis TT umbenennen.

Bei den neuen Namen orientiert sich Cessna an der Stadt Corvalis in Oregon, die in der Nähe der Produktionsanlagen in Bend liegt. In der Stadt Bend, Oregon, werden die Modelle 350 und 450 produziert. Cessna will dadurch die Modelle von Columbia der bewährten Produktnamensgebung von Cessna unterordnen. Das TT steht dabei für Motoren mit Turbolader.