Air Canada meldet Verkehrszunahme

Im Dezember 2013 konnte Air Canada leicht zulegen, die Nachfrage stieg um 4,8 Prozent.

Air Canada konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 4,8 Prozent auf 4,604 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um vier Prozent auf 5,565 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf solide 82,7 Prozent. Von Januar bis Dezember 2013 flogen mit dem Flag Carrier Kanadas mehr als 35 Millionen Passagiere. Air Canada ist weltweit die fünfzehntgrösste Airline.