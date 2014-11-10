Air Canada meldet Verkehrszunahme
10.11.2014 RK
Im Oktober 2014 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat zulegen, die Nachfrage stieg um elf Prozent.
Air Canada konnte im Oktober 2014 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresoktober um elf Prozent auf 5,056 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 9,9 Prozent auf 6,159 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf solide 82,1 Prozent.
Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada unter den grössten 20, im Geschäftsjahr 2013 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada mehr als 35 Millionen Fluggäste.