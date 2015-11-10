Air Canada meldet Verkehrszunahme

Air Canada Boeing 787 (Foto: Air Canada)

Im Oktober 2015 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat zulegen, die Nachfrage stieg um gut neun Prozent.

Air Canada konnte im Oktober 2015 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresoktober um 9,4 Prozent auf 5,532 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 8,6 Prozent auf 6,687 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf solide 82,7 Prozent.

Air Canada betreibt eine Flotte bestehend aus 176 Mainline Verkehrsflugzeugen, unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada unter den ersten zwanzig, im Geschäftsjahr 2014 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada mehr als 38 Millionen Fluggäste.