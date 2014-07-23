Air Canada meldet mehr Verkehr
23.07.2014 BGRO
Im Juni 2014 konnte Air Canada gegenüber dem selben Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 10,6 Prozent.
Air Canada konnte im Juni 2014 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 10,6 Prozent auf 5,630 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 9,8 Prozent auf 6,570 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf solide 85,7 Prozent.
Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada unter den grössten 20, im Geschäftsjahr 2013 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada mehr als 35 Millionen Fluggäste.