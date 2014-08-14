Air Canada meldet mehr Verkehr

Im Juli 2014 konnte Air Canada verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat einen Nachfrageanstieg von 12,7 Prozent vermelden.

Air Canada konnte im Juli erneut zulegen, die Nachfrage verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 12,7 Prozent auf 6,374 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 11,4 Prozent auf 7,354 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf hochsolide 86,7 Prozent. Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada unter den grössten 20, im Geschäftsjahr 2013 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada mehr als 35 Millionen Fluggäste.