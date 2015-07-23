Air Canada meldet mehr Verkehr

Air Canada Boeing 787 (Foto: Air Canada)

Im Juni 2015 konnte Air Canada verglichen mit demselben Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 10,1 Prozent.

Air Canada konnte im Juni 2015 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 10,1 Prozent auf 6,196 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 10,5 Prozent auf 7,258 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,4 Prozent.

Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada unter den grössten 20, im Geschäftsjahr 2014 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada mehr als 38 Millionen Fluggäste.