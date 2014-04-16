Air Canada meldet Verkehrszunahme
16.04.2014 RK
Im März 2014 konnte Air Canada gegenüber dem selben Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 3,6 Prozent.Air Canada konnte im März erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmärz um 1,4 Prozent auf 4,843 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 3,6 Prozent auf 5,926 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 81,7 Prozent. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit dem Flag Carrier Kanadas mehr als 35 Millionen Passagiere.