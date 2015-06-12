Air Canada meldet mehr Verkehr

Air Canada Boeing 787 (Foto: Air Canada)

Im Mai 2015 konnte Air Canada verglichen mit demselben Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um gut acht Prozent.

Air Canada konnte im Mai 2015 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 8,5 Prozent auf 5,551 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 9,8 Prozent auf 6,745 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um einen Prozentpunkt auf 82,3 Prozent.

Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada unter den grössten 20, im Geschäftsjahr 2014 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada mehr als 38 Millionen Fluggäste.