Air Canada meldet Dezemberzahlen

Air Canada Boeing 777-300ER (Foto: Air Canada)

Im Dezember 2014 konnte Air Canada stark zulegen, die Nachfrage stieg um 8,3 Prozent.

Air Canada konnte im Dezember erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 8,3 Prozent auf 4,988 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 8,5 Prozent auf 6,039 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 82,6 Prozent verschlechtert. Von Januar bis Dezember 2014 flogen mit dem Flag Carrier Kanadas mehr als 36 Millionen Passagiere. Air Canada liegt weltweit unter den zwanzig grössten Airlines.