Air Canada meldet mehr Verkehr

Im September 2014 konnte Air Canada gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 9,2 Prozent.

Air Canada konnte im September 2014 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 9,2 Prozent auf 5,545 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 7,3 Prozent auf 6,546 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich dabei um 1,5 Prozentpunkte auf solide 84,7 Prozent.

Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada unter den grössten 20, im Geschäftsjahr 2013 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada mehr als 35 Millionen Fluggäste.