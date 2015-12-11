Air Canada meldet mehr Verkehr

Air Canada Boeing 787 (Foto: Air Canada)

Verglichen mit dem Vorjahresnovember stieg die Nachfrage im November 2015 bei Air Canada um 10,8 Prozent, die Auslastung der Flüge verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte.

Air Canada konnte im November 2015 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 10,8 Prozent auf 4,481 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 9,5 Prozent auf 5,700 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 78,6 Prozent.

Air Canada betreibt eine Flotte bestehend aus 176 Mainline Verkehrsflugzeugen, unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada unter den ersten zwanzig, im Geschäftsjahr 2014 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada mehr als 38 Millionen Fluggäste.