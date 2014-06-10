Air Canada meldet mehr Verkehr
10.06.2014 RK
Im Mai 2014 konnte Air Canada gegenüber dem selben Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 10,1 Prozent.
Air Canada konnte im Mai 2014 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 10,1 Prozent auf 5,118 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde dabei um 8,1 Prozent auf 6,141 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf solide 83,3 Prozent.
Unter den weltweit agierenden Fluggesellschaften ist Air Canada unter den grössten 20, im Geschäftsjahr 2013 flogen mit der Fluggesellschaft aus Kanada mehr als 35 Millionen Fluggäste.