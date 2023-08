Pratt & Whitney mit grossem F-35 Auftrag

Der amerikanische Motorenbauer kann für 684 Millionen US Dollar F135 Triebwerke für die F-35 Lightning II liefern.

Die F135 Triebwerke werden die ersten F-35 Lightning II aus dem LRIP Baulos antreiben. LRIP steht für low rate initial production, das sind Maschinen die bereits für zukünftige Betreibernationen gefertigt werden. In dem dritten Auftrag sind 10 Triebwerke für die CTOL Version und 11 Triebwerke für die STOVL Variante enthalten. Die Kosten für diesen Auftrag belaufen sich auf 571 Millionen US Dollar. Weitere 113 Millionen US Dollar wurden bereits für das vierte Triebwerk Baulos bewilligt.